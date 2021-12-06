Basketbol 'un en iyi okul takımları belli oldu !

Turnuvada dereceye giren ilk 4 okul ise şu şekilde;

1.Özel Doğa Koleji Anadolu Lisesi

2.Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi

3.Süha Erler Anadolu Lisesi

4.Özel Teknokent Koleji

Turnuva sonunda derece elde eden okul takımlarına düzenlenen törenle Kupa, sporcu öğrencilere ise Başarı belgesi Takdim Edildi.

Basketbol il temsilcisi Mustafa Dağlı, turnuvada mücadele eden okullara ve şampiyon olan Özel Doğa Koleji Anadolu Lisesi’ne başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, turnuvaya katılım gösteren okullara teşekkür etti.