Basketbol 'un en iyi okul takımları belli oldu !
2021-2022 Eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyeti kapsamında Basketbol Gençler İl Birinciliği Turnuvası’nı Özel Doğa Koleji Anadolu Lisesi kazandı.
KAHRAMANMARAŞ 06.12.2021, 15:39 06.12.2021, 19:25
Turnuvada dereceye giren ilk 4 okul ise şu şekilde;
1.Özel Doğa Koleji Anadolu Lisesi
2.Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi
3.Süha Erler Anadolu Lisesi
4.Özel Teknokent Koleji
Turnuva sonunda derece elde eden okul takımlarına düzenlenen törenle Kupa, sporcu öğrencilere ise Başarı belgesi Takdim Edildi.
Basketbol il temsilcisi Mustafa Dağlı, turnuvada mücadele eden okullara ve şampiyon olan Özel Doğa Koleji Anadolu Lisesi’ne başarılar diledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, turnuvaya katılım gösteren okullara teşekkür etti.
Namaz Vakti 06 Aralık 2021
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|13
|17
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|15
|17
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|14
|15
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|13
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