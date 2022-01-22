Başkonuş yaylası beyaz örtüyle kaplandı!

Yazın ziyaretçi akınına uğrayan başkonuş yaylası kış turizmi için de vatandaşların öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.

Karın yağmasıyla kartpostallık görüntülerin oluştuğu başkonuş yaylasında vatandaşlar hem temiz havanın hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Kahramanmaraş’ın Gönüllü Turizm Elçisi ve Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’dan Akdeniz’in İncisi Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası’ndan seslenerek bu sene beklenen karın yağmasıyla birlikte kış sezonunun uzayacağı müjdesini vererek şunları kaydetti;