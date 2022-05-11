Başkonuş Yaylası, Ekoturizm yoluna yoğun ilgi!

Kahramanmaraş’ın tanıtımı noktasında ellerinden gelen tüm gayreti gösteren Erdoğanyılmaz ailesi ile orman genel müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında başkonuş yaylası’na kazandıralan ekoturizm yolu, yaylaya konaklamak veya günü birlik gelen misafirlerinin ilgi odağı oluyor.

İngiltere ve Hollanda’da bulunan endemik bitki çeşitliliğin 1,5 katına sahip olan başkonuş yaylası’nda yaban hayatına da önem veriliyor.

Ekoturizm yolu ve tesis hakkında aksu haber’e özel açıklamalarda bulunan Başkonuş Yaylası Konaklama Müdürü Ayhan Dinler “Ekoturizm yolu ve tesislerimiz misafirlerimizin ilgi odağı oluyor. nedeni ise muhteşem doğası, eşsiz manzaraları ve bol oksijeni” diye konuştu.