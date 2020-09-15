Başkonuş Yaylası'nı bu yıl, koronavirüsten kaçan vatandaşlarla birlikte yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti
Türkiye'nin en önemli doğal güzellikleri arasında yer alan Başkonuş Yaylası'nı bu yıl, koronavirüsten kaçan vatandaşlarla birlikte yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.
Kahramanmaraş şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede yer alan Başkonuş Yaylası, 1325 rakıma sahip ve yaz kış yerli ve yabancı turistlerin ilgilisini çekiyor.
Doğasıyla büyüleyen yaylada sedir, meşe, ardıç ve köknar gibi ağaçların yanı sıra sümbül ve salep başta olmak üzere birçok endemik bitkiyi bünyesinde barınmakta, alageyik ve yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor.
Ahşap villa ile bungalov evlerinin bulunduğu, kamp, doğa yürüyüşü, ATV ile safari gibi çeşitli etkinliklerinin yapıldığı yayla, salgın döneminde doğaseverleri, doğayla baş başa izole tatil imkanı sunuyor.
Şehir gürültüsünden uzak ve muhteşem doğasıyla misafirlerine güzel zaman geçirmelerini sağlıyor. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı yayla, salgın döneminde doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.
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