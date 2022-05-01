Başkonuş Yaylası Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’yi ağırladı!

Kahramanmaraş’ın tanıtımı noktasında ellerinden gelen tüm gayreti gösteren Erdoğanyılmaz ailesi kentin çiçeği burnunda bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’yi Baskonuş Yaylasının eşsiz doğasında samimi bir aile ziyareti ile ağırladı.

Ziyarette Bakan Kirişci’nin yanı sıra ailesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz yer aldı.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, ziyarette Bakan Kirişci’ye yeni faaliyete başlayan restoranı gezdirip bilgiler verdi.

Aile ortamında geçen sohbet ve geziden Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci memnun kaldı.