Başkonuş Yaylası’na ziyaretçi akını

Kahramanmaraş'taki Başkonuş Dağı'nın kuzeybatı yamaçlarında bulunan ve Onikişubat ile Andırın ilçeleri sınırlarında yer alan Başkonuş Yaylası, 1850 metre rakımdan gözlenen baraj manzarasıyla da fotoğraf sanatçılarının tercihleri arasında yerini alıyor.

Doğa harikası Başkonuş Yaylası Doğa Güzelliklerinin yanı sıra oksijeniylede ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Fotoğraf Sanatçısı Engin Uzun, bunca zamandır burayı nasıl keşfedememişiz, kesinlikte vatandaşlar buraya gelip bu eşsiz güzelliği görmelidir dedi.

Ses Sanatçısı Abdullah Beyhan, şairler, fotoğrafçıların ve bizim gibi sanatçıların başkonuş yaylasına gelerek buradan aldığı ilhamla çok önemli projelere imza atabileceklerini söyledi.

Ses Sanatçısı Mustafa Sevim de, vekilimiz Cihat Sezal’ın tavsiyesi üzerinize geldik, bu kadar güzel bir manzarayla karşılacağımızı beklemiyord uk ifadelerine yer verdi.