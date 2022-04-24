Başkonuş Yaylası’nda 23 Nisan şenliği düzenlendi!

Şenlikte minikler doğa bilgilendirmesi, oyuncak yapımı, şişme survival, hediye uçurtma, taş ve ahşap boyama atölyesi, şato zıp zıp gibi etkinliklerden faydalanırken harmanbiş meddah ile de gönüllerince eğlendiler.

Orman ve Çocuk şenliğine Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, daire başkanları, Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz, çok sayı da çocuk ve aileleri katılım sağladı.

Şenlikte miniklerle bir araya gelen Karacabey, onlara hediyeler dağıttı.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Ülkemizde 10 ilde bu etkinliği düzenliyoruz ve onlardan bir tanesi de Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası, burada çocuklarımızın eğlendiklerini ve ormanla ilgili bilgi almaları bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz ise “doğa da çiçekler ve çocuklar birlikte olduğu müddetçe doğayı gerçek değerine ulaştırmış oluruz” sözlerine yer verdi.