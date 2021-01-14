Başkonuş Yaylası’nda kar yağışı başladı

Kahramanmaraş’ın dört mevsim kendine has güzelliği ile vatandaşların büyük ilgisini çeken Başkonuş yaylasında kar yağışı başladı.

Kahramanmaraş'ın tanıtımında büyük önemi olan başkonuş yaylası her mevsimde ayrı güzelliği ile ziyaretçileri büyülüyor

Kahramanmaraş’ta kış ayları denildiğinde insanların ilk fırsatta gittiği uğrak yerlerinden biri olan başkonuş yaylasında yılın ilk karı torakla buluştu.

Çevre illerden her yıl binlerce insanın uğradığı Kahramanmaraş’ın başkonuş yaylası 5. Yıldız ayarında bungalov evleri ile dikkat çekiyor.

Haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren başkonuş yaylası tesislerinde, tesise gelen vatandaşlar karın keyfini çıkartıyor.