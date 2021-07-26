Başkonuş Yaylası’nda mangallı piknik ve ateş yakmak yasaklandı

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 150 ila 200 orman yangının görülmesi üzerine bakanlık tarafından günü birlik piknik yapmak yasaklanmış oldu.

Kentin en önemli oksijen alanı olan Başkonuş Yaylası özellikle turistlerin uğrak noktası olurken geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar doğrultusunda birçok yangınında önüne geçti.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz Bakanlığın almış olduğu karara herkesin özen göstermesini rica etti.

“Bakanlığımızın almış olduğu kararlara saygı duyuyoruz ve özellikle uyarılarımızı yapıyoruz. Yani bu süreçten sonra mangallı piknik yapmak ve ateş yakmak işletmemizde yasaklanmıştır. Misafirlerimizden rica ediyorum, lütfen doğayı koruyalım.”

HABER – EMRE ATAÇ