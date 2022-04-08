Kahramanmaraş’ın turizminde büyük bir önem sahip olan Başkonuş Yaylası’nda yenilikler devam ediyor.

Doğasıyla ve muhteşem manzarasıyla kentin ve bölge kentlerin dikkatini üzerine çeken Başkonuş Yaylası, şehrin turizmine katkı sağlamak adına çalışmalar yapıyor.

Birçok yeni projenin inşaatı devam ederken bunlara bir yenisi daha ekleyen Kentin Gönüllü Turizm Elçisi, Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yapımı devam eden restoran ve kongre merkezinin kısa bir süre de hizmete başlayacağını söyledi.