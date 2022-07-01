Başsavcı Yazıcı’dan Başkan Güngör’e Veda Ziyareti
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ile bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 01.07.2022, 19:40
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı’yı makamında ağırladı.
Nazik ziyaretlerinden dolayı İlker Yazıcı’ya teşekkür eden Başkan Hayrettin Güngör, “Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’na atanan Başsavcımız İlker Yazıcı, veda ziyaretinde bulundular.
Kahramanmaraş’ımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Cumhuriyet Başsavcısı Sayın İlker Yazıcı’ya teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi. Başsavcı İlker Yazıcı’da Başkan Hayrettin Güngör’e misafirperverliği için teşekkür etti.
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