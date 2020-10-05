Batı Köylerine Ulaşımda Alternatifler Artıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Selimiye – Yeşilyurt Mahalleleri arasında yapımı süren köprü çalışmalarını inceledi. Beraberinde meclis üyeleri ve muhtarlarla alanı ziyaret eden Başkan Güngör, Deliçay üzerinde inşa edilen köprünün bölge ulaşımı için büyük önem taşıdığını ifade etti. Hayrettin Güngör, “Ekiplerimiz 30 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olacak köprüde imalatlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor” diye konuştu.

Önsen Projesi ile Entegre

Yeni köprünün ‘Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu Projesi’ ile entegre olacağını da açıklamalarına ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bu projemiz çalışmaların sürdüğü Önsen Köprüsü bağlantı yolundan Selimiye, Altınova, Dadağlı, Dönüklü, Öztürk mahallelerine ulaşımı yaklaşık 10 kilometre kısaltacak. Aynı zamanda Türkoğlu Yeşilyöre grup yolu üzerindeki Hopurlu, Yavuzlar, Yeşilyöre, Kırmakaya, Yolderesi ve Doluca Mahalleleri ulaşımına da alternatif olacak projemizi kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan Hizmet Teşekkürü

İnceleme gezisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’le yer alan Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Turunç ile Selimiye Mahallesi Muhtarı Veli Kuzugüden, çalışmadan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Muhtar Turunç, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız bu yatırımdan son derece memnun” diye konuştu. Muhtar Kuzugüden ise, “Şehir merkezi ile mesafeler kısalacak. Bu da bölgemiz için önemli bir avantaj olacak” dedi.