Batı Mahallelerine Ulaşım Kısalıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesinde çalışmalar devam ediyor. 75 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje ile batı mahalleri – şehir merkezi ulaşımı yarı yarıya kısalıyor. Proje kapsamında Kayseri Yolu ile Batı Mahalleleri Grup Yolu arasında oluşturulan 5 kilometrelik yeni bulvarda zemin dolguları tamamlanırken, yağmursuyu altyapısında da sona gelindi. İnşa edilen 210 metre uzunluğunda, 7 ayaklı köprüde de son çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yeni Gelişim Bölgesi

Şehre kazandırılan yeni arter, özellikle Batı Mahalleleri ile Şehir Merkezi ulaşımında önemli bir alternatif olacak. Adana Yolu üzerinden 22 kilometrelik mesafe ile sağlanan ulaşım, projenin tamamlanmasıyla 10 kilometre düşecek. Hayata geçirilen yatırım, bölgedeki yaklaşık 60 bin vatandaş için hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak. Adana ve Kayseri Yolu üzerindeki kavşaklarda da trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak proje şehrin yeni gelişim bölgesi için önemli bir değer olacak.