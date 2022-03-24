Batı Mahallelerine Ulaşım Kısalıyor
Şehrin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayacak, batı mahalleleri ile şehir merkezi ulaşımını yarı yarıya düşürecek İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü’nde çalışmalar devam ediyor. 75 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilen 210 metre uzunluğunda köprü ve 5 kilometrelik bulvar, ulaşımda önemli bir alternatif olacak.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İmran Kılıç Bulvarı ve Köprüsü projesinde çalışmalar devam ediyor. 75 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje ile batı mahalleri – şehir merkezi ulaşımı yarı yarıya kısalıyor. Proje kapsamında Kayseri Yolu ile Batı Mahalleleri Grup Yolu arasında oluşturulan 5 kilometrelik yeni bulvarda zemin dolguları tamamlanırken, yağmursuyu altyapısında da sona gelindi. İnşa edilen 210 metre uzunluğunda, 7 ayaklı köprüde de son çalışmalar gerçekleştiriliyor.
Yeni Gelişim Bölgesi
Şehre kazandırılan yeni arter, özellikle Batı Mahalleleri ile Şehir Merkezi ulaşımında önemli bir alternatif olacak. Adana Yolu üzerinden 22 kilometrelik mesafe ile sağlanan ulaşım, projenin tamamlanmasıyla 10 kilometre düşecek. Hayata geçirilen yatırım, bölgedeki yaklaşık 60 bin vatandaş için hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacak. Adana ve Kayseri Yolu üzerindeki kavşaklarda da trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak proje şehrin yeni gelişim bölgesi için önemli bir değer olacak.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19