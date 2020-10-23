Batman İl Emniyet Müdürü Kıraç’tan Başkan Okumuş’a ziyaret

Kıraç, Okumuş'u makamında ziyaretinde yaptığı konuşmada, Okumuş'un Kahramanmaraş’ın tanıtımına büyük katkısı olduğunu belirtti.

Okumuş da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kıraç'a teşekkür etti.