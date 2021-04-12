Bayan kuaförü emektar Türkiye’de birinci oldu!

Kahramanmaraş’ta bayan kuaförlüğü yapan songül emektar bir başarıya daha imza attı.

Kendine özgü tarzlarla kahramanmaraş’a hitap eden kuaför emektar 81 ilde bayan kuaförlerinin katılımlarıyla gerçekleşen organizasyonda birinci oldu.

Türkiye geneli düzenlenen organizasyonda yılın en başarılı bayan kuaförü ve türban tasarım ödülüne layık gürülen emektar kahramanmaraş’a ikinci kez ödül ile döndü.

Daha öncede yılın en iyi çıkış yapan bayan kuaförü ve türban tasarım ödülünü kazanan bayan kuaförü Emektar yine kahramanmaraş’ın adını Türkiye’e duyurdu.

Aksu Haber’e konuşan bayan kuaförü Songül Emektar ikinci kez türkiye geneli ödül almak bizleri onurlandırdı ifadelerini kullandı.

Haber – Emre Ataç