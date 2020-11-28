'Bayrak olayı'nın 101. yılı!

Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağı, 28 Kasım 1919 Cuma günü indirilerek yerine Fransız bayrağı asıldı.

KAHRAMANMARAŞ 28.11.2020, 15:16 28.11.2020, 15:27
'Bayrak olayı'nın 101. yılı!

İşte bu olay milli mücadelenin fitilini ateşleyen en önemli olaylardan bir tanesi oldu.

Avukat Mehmet Ali Bey, bu duruma tepki amacıyla "Alemi İslama Hitap" beyannamesini yazdı ve şehrin muhtelif yerlerinde dağıttı.

Ulu Cami'de cuma namazı için büyük bir kalabalık toplandı. Ezan okunduktan sonra dışarıdaki halk, "Bayraksız namaz kılınmaz" diye bağırarak tepki gösterdi.

Caminin imamı Rıdvan Hoca da "Hürriyet olmayan bir yerde namaz kılınmaz" diyerek beyannamenin doğru olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine topluca kaleye hücum eden halk, indirilen Türk bayrağını kale burçlarına dikip cuma namazını da orada kıldı.

Bayrak olayının 101. Yılı dolayısıyla Kahramanmaraşlı Tarihçi Yazar Mehmet Işık Bayrak Olayını anlattı.

#Kahramanmaraşlı Tarihçi Yazar Mehmet Işık Bayrak #Bayrak Olayı
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