Bayram boyunca hizmet verecek olan mezbahaneler denetledi!

Mezbahaneler ise bayram için temizlik ve dezenfekte uygulamalarını yaparak sıra sistemiyle kesim işlemlerini gerçekleştirecek.

Başkan Uyduran Kahramanmaraş merkezde 3 mezbahanenin hizmet vereceğini ve isteyenler için ise Dulkadiroğlu belediyesinin tahsis ettiği alanlarda vatandaşların kurbanlarını kesebileceğini söyledi.