Bayram dolayısıyla dondurma ustası yerini çocuğuna devretti
Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır hizmet veren Akdo, kentin lezzetlerini ülkenin dört bir yanına ulaştırmak için mücadele ederken müşterilerine farklı lezzetler sunmak için çalışmalarına devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 23.04.2022, 15:36 23.04.2022, 16:32
Bu Kapsamda Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında Akdo Ailesi Çocukları Unutmayarak Onlar İçin Bir Dizi Etkinlik Düzenledi.
Gönüllerince Eğlenen Çocuklar Maskot Edecan Eşliğinde Renkli Dakikalar Yaşadı.
Daha sonra Akdo Dondurma Ustası Murat Ekiz dondurma kaşığını bayram dolayısıyla oğluna devretti.
Ekiz ve oğlu bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Türkiye’de Ve Dünyada Büyümeye Devam Eden Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik bütün dünya çocuklarının bayramını kutladıklarını ifade etti.
Namaz Vakti 23 Nisan 2022
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