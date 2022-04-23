Bayram dolayısıyla dondurma ustası yerini çocuğuna devretti

Bu Kapsamda Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında Akdo Ailesi Çocukları Unutmayarak Onlar İçin Bir Dizi Etkinlik Düzenledi.

Gönüllerince Eğlenen Çocuklar Maskot Edecan Eşliğinde Renkli Dakikalar Yaşadı.

Daha sonra Akdo Dondurma Ustası Murat Ekiz dondurma kaşığını bayram dolayısıyla oğluna devretti.

Ekiz ve oğlu bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Türkiye’de Ve Dünyada Büyümeye Devam Eden Akdo Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik bütün dünya çocuklarının bayramını kutladıklarını ifade etti.