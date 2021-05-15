Bayram kolonyasız ve şekersiz olmaz!
Kısıtlamalara rağmen şekerlemecilere ilgi yoğundu
Milletçe, pandemi dolayısıyla sokağa çıkma yasaklarıyla süren buruk bir Ramazan Bayramı süreci yaşandı.
Tam kapanma sürecinden dolayı Bayram ziyaretleri olmasa da kendimize özen göstermek, bayrama özel bir sofra hazırlamak aile bireylerinin ve telefonla ulaşabildiğimiz eş dost ve akrabalarımızın bayramını kutlamak o manevi havayı yaşamak hepimize iyi geldi.
Bu kapsamda vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesinde kısıtlı da olsa bayram alışverişlerini gerçekleştirdi.
Vatandaşlar bayramda misafir ağırlayamasa da mutlaka evlerine bayram şekeri, çikolatası gibi ikramlıklarını eksik etmediler. Misafir ağırlayacakmış gibi alışverişlerini yapıp o maneviyatı yaşamaya çalıştılar.
Şekerlemeciler de bayramda açık oldukları sürede vatandaşlara pandemi kuralları çerçevesinde hizmet verdi. Aksu Haber’e açıklama yapan şekerlemeci Ökkeş Nagaş şunları söyledi:
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|60
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|34
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