Bayram Öncesi Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirildi
Kahramanmaraşta Ramazan Bayramı arifesinde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile il protokolü tarafından şehitlikler ziyaret edildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 14:39 01.05.2022, 18:50
Şehitlikte gerçekleştirilen programa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
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