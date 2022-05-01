Bayram Öncesi Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirildi

Şehitlikte gerçekleştirilen programa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.



Şehitlik ziyareti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından sona erdi.