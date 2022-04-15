Bayram sonu için tatil planları başladı!

Birçok ürüne gelen zamlardan sonra tatil planları da daha dikkatli yapılırken vatandaşlar yaklaşan Ramazan Bayramı için erken rezervasyon yaptırarak bütçelerine uygun yerleri tercih ediyor.

Peki, Bu yılki bayram tatili nasıl yapılabilir? Seyahat Danışmanı Safa Güzelbulut Aksu Haber’e anlattı.