Bayram tatilinde yola çıkacak sürücüler dikkat!
Bayramda tatil veya ziyaretler için yola çıkmaya hazırlanan sürücüler nelere dikkat etmeli? Yola ne zaman çıkılmalı? İşte uzun yola çıkacak sürücülere öneriler.
KAHRAMANMARAŞ 26.04.2022, 15:57 26.04.2022, 16:41
Bayramda tatil veya ziyaretler için sürücüler yollara çıkmaya başladı. Adli Trafik Uzmanı Adem Demircan uzun yola çıkmaya hazırlanan sürücülerin nelere dikkat etmesi gerektiğini Aksu Habere anlattı.
Adli Trafik Uzmanı Âdem Demircan, otomobilde bulunan herkesin emniyet kemerini takması gerektiğini belirtti.
Namaz Vakti 26 Nisan 2022
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|52
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|32
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|33
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|32
|46
|9. Tuzlaspor
|32
|45
|10. Adanaspor
|33
|44
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|33
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
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|O
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|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
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|34
|54
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|34
|52
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|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
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|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
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|33
|38
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|32
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|16. Leeds United
|33
|34
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
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|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
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|38
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|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
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|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
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|33
|25