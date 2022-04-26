Bayram tatilinde yola çıkacak sürücüler dikkat!

Bayramda tatil veya ziyaretler için sürücüler yollara çıkmaya başladı. Adli Trafik Uzmanı Adem Demircan uzun yola çıkmaya hazırlanan sürücülerin nelere dikkat etmesi gerektiğini Aksu Habere anlattı.





Adli Trafik Uzmanı Âdem Demircan, otomobilde bulunan herkesin emniyet kemerini takması gerektiğini belirtti.