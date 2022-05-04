Bayram tatilinde ziyaretçilerin tercihi bisiklet ve yürüyüş yolu oldu
Bayram tatilinde sevdikleri ve aileleriyle güzel vakit geçirmek isteyenler Bisiklet ve Yürüyüş Yolunu tercih etti.
KAHRAMANMARAŞ 04.05.2022, 16:16 04.05.2022, 17:53
Onikişubat Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunuldu
Konuyla ilgili aksu haber’e konuşan vatandaşlar, bisiklet yolunu kente kazandırdığı için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.
Namaz Vakti 05 Mayıs 2022
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