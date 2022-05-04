Bayram tatilinde ziyaretçilerin tercihi bisiklet ve yürüyüş yolu oldu

Onikişubat Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bisiklet ve Yürüyüş Yolu, Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunuldu

Konuyla ilgili aksu haber’e konuşan vatandaşlar, bisiklet yolunu kente kazandırdığı için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.