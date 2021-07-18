Bayram tatlıları tezgahları süsledi
Bayrama sayılı günler kala etin yanında olmazsa olmaz tatlılara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İşletmeciler ise talepleri karşılamak için geç saatlere kadar üretime devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 18.07.2021, 15:46 18.07.2021, 20:11
Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bayram tatlılarına büyük ilgi gösterdi.
Dünya’nın marka ismi olan Yaşar pastaneside kurban bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşlara hizmet verirken gün öncesinden siparişleri almaya başladı.
Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur Aksu Haber’e yaptığı açıklamada yoğun bir talebin olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını kaydetti.
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