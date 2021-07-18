Bayram tatlıları tezgahları süsledi

Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar bayram tatlılarına büyük ilgi gösterdi.

Dünya’nın marka ismi olan Yaşar pastaneside kurban bayramı öncesi hazırlıklarını tamamlayarak vatandaşlara hizmet verirken gün öncesinden siparişleri almaya başladı.

Mado Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur Aksu Haber’e yaptığı açıklamada yoğun bir talebin olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını kaydetti.