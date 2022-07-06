Bayram yaklaştı, şeker ve çikolatalar tezgahlardaki yerlerini aldı!
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte rengarenk görüntülere sahip şeker ve çikolatalar tezgahlardaki yerlerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2022, 15:18
Bu anlamda şeker tadında bayram geçirmek isteyenler vatandaşlar şekerlemecilere akın etti.
Kilogram fiyatı 50 lira ila 130 lira arasında olan şeker ve çikolatalar bayrama kısa bir süre kala alıcılarını bekliyor.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan işletme sahibi Durdu Dilbirliği, vatandaşlar bayram için şeker, lokum, kahve gibi ürünlere yoğun ilgi gösteriyor.'' dedi.
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