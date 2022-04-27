Bayramda Büyükşehir Otobüsleri Ücretsiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda Ramazan Bayramı boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. 2 Mayıs Pazartesi bayramın birinci günü başlayacak uygulama, 4 Mayıs Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehir içi ulaşımda kullanılan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.