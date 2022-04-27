Bayramda Büyükşehir Otobüsleri Ücretsiz
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerin ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ 27.04.2022, 16:51
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla anlamlı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Bu kapsamda alınan karar doğrultusunda Ramazan Bayramı boyunca Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. 2 Mayıs Pazartesi bayramın birinci günü başlayacak uygulama, 4 Mayıs Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehir içi ulaşımda kullanılan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüsler Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.
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