Bayramda onlar da unutulmadı!

Vatandaşların huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan emniyet güçleri tam kapanma ve Ramazan ayı süresince görevinin başındaydı. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir de Ramazan Bayramı’nın ilk gününde fedakâr emniyet güçlerini yalnız bırakmadı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara Ramazan Bayramı’nın ilk gününde fedakâr emniyet güçlerini yalnız bırakmadı.

Özdemir Ve Kara Tam kapanma ve ramazan ayı boyunca görevleri başında olan polisleri ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet edip hediyeler ikram etti.

Onikişubat ilçesindeki uygulama noktalarını ziyaret eden Milletvekili Özdemir bu süreçte halkın huzuru ve sağlığı için gecesini gündüzüne katan emniyet güçlerine teşekkür etti.

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara fedakârca çalışan polislere teşekkür etti.