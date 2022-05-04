Bayramın son gününde de denetimlere devam ediliyor

Trafikte Yoğunluk Yaşanan Noktalar İle Kaza Riskinin Yüksek Olduğu Güzergâhlar Hem Yerden Hem De Havadan Drone İle Denetleniyor.

Bayram Tatili Süresince Hız Kuralları İhlallerinin Daha Çok Görüldüğü Noktalarda İse Sivil Ve Resmi Ekipler Radar Denetimlerini Artırdı

Ekipler Şehrin Çeşitli Noktalarında Vatandaşları Hız Kurallarına Uymaya Davet Ederken Emniyet Kemeri Noktasında da Uyarılarda Bulunuyor.