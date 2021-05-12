Bayramın vazgeçilmez tatları Kervan Lezzet Grubundan
Ramazan Bayramının vazgeçilmez tatlı lezzetleri kervan lezzet grubundan.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2021, 16:17 12.05.2021, 16:51
Alpedo Kervan Lezzet Grubu’nda Maharetli Ustaların Ellerinde Hazırlanan Tatlı Türleri bu günlerin vazgeçilmez lezzetleri arasındaki yerini aldı.
Damak tadına giden yolda aşkla çalışan Alpedo Kervan Lezzet Grubu yaptıkları tatlıları eşsiz süslemeleri ile Ramazan Bayramı’nda da vatandaşların hizmetine sunuyor.
Tam kapanma döneminde de vatandaşlara hizmet veren Kervan Lezzet Grubu Kervandan İste sloganı ile vatandaşların istedikleri lezzetleri kapılarına götürüyor.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu Aksu Haber'e yaptığı açıklamada bayramda da vatandaşlara hizmet ettiklerini dile getirdi.
HABER – EMRE ATAÇ
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