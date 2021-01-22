BBP Genel Başkan Yardımcısı Yardımcıoğlu, Rektör Can’ı ziyaret etti
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ı ziyaret etti.
BBP 11. Olağan Kongresi sonrası gerçekleştirilen Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısıyla Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’nu tebrik eden Rektör Can, yeni görevinin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
Rektör Can’a iyi dilekleri ve misafirperverliği için teşekkürlerini sunan BBP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Kahramanmaraş’ın ve Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Ziyaretin anısına Rektör Can, Yardımcıoğlu’na Kahramanmaraş el sanatlarının en güzel örneklerinden biri olan el oyması sandık hediye etti. Rektörlük Makamında gerçekleştirilen görüşmede BBP Kahramanmaraş İl Teşkilatı üyeleri de hazır bulundu.
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