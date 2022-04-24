BBP Kahramanmaraş Teşkilatı İftarda Buluştu
BBP Kahramanmaraş Teşkilatı her yıl düzenlenen iftar programına bu yılda bir yenisini daha ekledi.
KAHRAMANMARAŞ 24.04.2022, 13:27 24.04.2022, 16:15
Bir Restorant da Düzenlenen Programa BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir, BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz, BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir ve il teşkilatı katılım sağladı.
Akşam ezanının okunmasıyla birlikte dualar edilerek oruçlar açıldı
Program sonunda bir açıklama yapan BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir iftar programına katılan herkese teşekkürlerini iletti.
Ardından BBP MKYK Üyesi İbrahim Alagöz her zaman doğrunun yanında olduklarına dikkat çekti.
BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ise programa katılmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade etti.
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
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|33
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|32
|44
|9. Samsunspor
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|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
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|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
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|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
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|3. Chelsea
|32
|65
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|33
|60
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|54
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|34
|52
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|33
|49
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|32
|42
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|34
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|34
|40
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|34
|40
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|32
|37
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|37
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|32
|33
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|33
|31
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|32
|29
|19. Watford
|33
|22
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|33
|21
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|33
|78
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|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
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|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
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|33
|52
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|48
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|32
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|33
|31
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|33
|30
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|25