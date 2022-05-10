Bedensel Engelli Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi, gençlere ilham oldu

Yaşamından Sporculuk Kariyerinden Ve Engelli Bireyin Hayattaki Yerinden Akıcı Bir Dille Bahseden Sefa Yurt Kölesi, Engelinin Hayatındaki Hiçbir Faaliyete Engel Olmadığını Normal Bir Bireyin Yaptığı Herzeyi Yapabildiğini Anlattı.

Hayatin Sefası Adli Birde Kitabi Olan Sefa Yurt Kölesi Geleceğin Mimarı Olan Gençlere Hayat Hikâyesi İle Güzel Bir Örnek Oldu.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Büyükşehir Belediyesi Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen Büyükşehir Belediyesi Olarak Her Zaman Engelli Bireylerin Yanında Olduklarına Dikkat Çekti.