Bedensel Engelli Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi, gençlere ilham oldu
10. 16 Mayise Engelli Haftası Programında Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Müdürlüğü Organizasyonu İle Milli Yüzücü Sefa Yurt Kölesini Kültür Parkta Öğrencilerle Buluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2022, 17:39 10.05.2022, 18:27
Yaşamından Sporculuk Kariyerinden Ve Engelli Bireyin Hayattaki Yerinden Akıcı Bir Dille Bahseden Sefa Yurt Kölesi, Engelinin Hayatındaki Hiçbir Faaliyete Engel Olmadığını Normal Bir Bireyin Yaptığı Herzeyi Yapabildiğini Anlattı.
Hayatin Sefası Adli Birde Kitabi Olan Sefa Yurt Kölesi Geleceğin Mimarı Olan Gençlere Hayat Hikâyesi İle Güzel Bir Örnek Oldu.
Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Büyükşehir Belediyesi Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen Büyükşehir Belediyesi Olarak Her Zaman Engelli Bireylerin Yanında Olduklarına Dikkat Çekti.
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
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