Beklenen müjde Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan geldi

Uzun zamandır çalışmalarına devam edilen Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki beş tünel artık tamamlandı.

Açılışını Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği tünellerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ile kent protokolü incelemelerde bulundu.

İncelemeler sonrası Aksu Habere özel açıklamalarda bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal yapılan bu 11 adet tünel ve viyadüklerle Kahramanmaraş’ın ulaşımının rahatlayacağını söyleyerek ilerleyen zamanlarda daha güzel projelere imza atılacağına dikkat çekti.