Beklenen müjde Genel Başkan Yardımcısı Ünal’dan geldi! 'Her şey Kahramanmaraş için'
bir dizi ziyaretler için memleketi Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal kent protokolünün de katılımlarıyla ulaştırma çalıştayı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 31.10.2020, 14:26 31.10.2020, 17:47
Çalıştayda Kahramanmaraş’a 2003’ten bu yana yapılan ulaşım yatırımları konuşuldu.
Burada konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal Kahramanmaraş’a hızlı tren hattı gelecek ifadelerini kullandı.
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