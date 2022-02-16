Beklenen yağışlar çiftçiyi sevindirdi!

Güneydoğu bölgesinde devam eden sağanak yağışlar ve kar yağışları su seviyesi her geçen gün düşen barajları yeniden hareketlendirdi.

Kahramanmaraş’ta da son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle sulama suyu sıkıntısı çeken çiftçilerin yüzü etkili olan yağışlarla güldü.

Barajlar ve yer altı kaynakları da son günlerde etkisini artıran yağışlar dolayısıyla hareketlendi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya yağışların çiftçileri yüzünü güldürdüğüne dikkat çekerek suyun hayatımızdaki önemini vurguladı.