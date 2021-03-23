Beklenen yağışlar çiftçiyi sevindirdi!
Kuraklık nedeniyle kara kara düşünüyorlardı! beklenen yağışlar, çiftçileri mutlu etti. Kahramanmaraş’ta da son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle sulama suyu sıkıntısı çeken çiftçilerin yüzü etkili olan yağışlarla güldü.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2021, 15:23
Güneydoğu bölgesinde devam eden sağanak yağışlar ve kar yağışları su seviyesi her geçen gün düşen barajları yeniden hareketlendirdi.
Kahramanmaraş’ta da son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle sulama suyu sıkıntısı çeken çiftçilerin yüzü etkili olan yağışlarla güldü.
Barajlar ve yer altı kaynakları da son günlerde etkisini artıran yağışlar dolayısıyla hareketlendi.
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya yağışların çiftçileri yüzünü güldürdüğüne dikkat çekerek suyun hayatımızdaki önemini vurguladı.
13°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 23 Mart 2021
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:25
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:53
|Yatsı
|20:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21