Beklenen yağışlar yer altı sularını ve barajları canlandırdı
Kahramanmaraş’ta 4 gündür süren sağanak yağışın gece saatlerinde yerini kara bırakmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı ve yer altı suları hareketlenmeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2021, 19:15 19.01.2021, 19:36
Bir kaç hafta önce barajlarda alarm veren doluluk oranı yeni ölçümlere göre son günlerdeki yağışlarla birlikte bir nebzede olsa arttı.
Kahramanmaraş jeoloji mühendisleri odası başkanı volkan dalyan kışın geç geldiğine dikkat çekerek kuraklık yaşanmaması adına yağışların bu şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.
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