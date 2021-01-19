Beklenen yağışlar yer altı sularını ve barajları canlandırdı

Bir kaç hafta önce barajlarda alarm veren doluluk oranı yeni ölçümlere göre son günlerdeki yağışlarla birlikte bir nebzede olsa arttı.

Kahramanmaraş jeoloji mühendisleri odası başkanı volkan dalyan kışın geç geldiğine dikkat çekerek kuraklık yaşanmaması adına yağışların bu şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi.