Belediye Başkanı Ahmet Doğan’dan ilçesinin takımına ziyaret!

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek olan Andırın Yeşildağ Spor’a, spor malzemeleri desteğinde bulundu.

Sporcularla ve teknik heyetle de bir süre sohbet eden Başkan Doğan, takıma sezon ile ilgili başarılar diledi.