Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz mezun olduğu okulun öğrencilerine kaynak kitap hediye etti

Elbistan Belediyesi ilçe genelinde LGS’ye hazırlanan ortaokul 8. Sınıf öğrencilerine ücretsiz kaynak kitap dağıttı.



Kitaplar dağıtılmak üzere okullara gönderilirken, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz kendisinin de mezun olduğu Esentepe Ortaokulu’ndaki dağıtımı kendi elleri ile yaptı.

Öğrencilere kitap hediye eden Gürbüz, yıl içerisinde yapacakları deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler vereceklerini belirterek motivasyonlarını artırdı.



Eğitime destek olmayı sürdürdüklerin belirten başkan Gürbüz: “Eğitim sezonunun açılmasıyla beraber ilçemizdeki okulları ziyaret ediyoruz. Okul idaresi ve öğretmenlerimizle beraber ihtiyaçları yerinde görüp onları gidermeye çalışıyoruz. Bu anlamda bugün Esentepe ilk ve ortaokulunda ziyaret gerçekleştirdik. Yavrularımızın önümüzdeki eğitim sezonuyla ilgili daha nitelikli hazırlanabilmeleri hakkında bir soru kitapçığı hazırlatmıştık. Bugün onun dağıtımını gerçekleştirdik. Eğitim altyapısının güçlendirilmesi hem fiziki anlamda şartların iyileştirilmesi, sportif anlamda desteklenmesi ayrıca onların araç gereç ve ekipmanlarıyla beraber soru bankaları ve hükümetimizin vermiş olduğu kitapların yanında kaynak kitapların da takdim edilmesi noktasında yerel idareler olarak sorumluluk alıyoruz ve yavrularımızı bu anlamda desteklemeye çalışıyoruz. Ben bundan sonraki süreçte inşallah çok daha iyi sonuçlar alabileceğimiz günleri görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü eğitim altyapısı noktasında eksikliğimiz kalmadı. Okullarımız fiziki imkanlarını tamamladılar. Eğitim araç gereç ve ekipmanları noktasında hükümetimizin yapmış olduğu takviye ve destekler Elbistan’ımızda olumlu sonuçlar aldığımız günleri bize kazandırdı. Ben bu anlamda milli eğitim bakanımıza hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Sınava hazırlanan tüm öğrencilerimize kitap dağıtmış olduk. Bundan sonra onlarla ilgili testler yapılacak, başarı sağlayan yavrularımızı ödüllendireceğiz, teşvik edeceğiz. İnşallah her yıl olduğu gibi önümüzdeki sezonda da biz Elbistan olarak Türkiye’de derece yapan yavrularımızı kazanacağımızı düşünüyorum.

Kovid-19 nedeni ile alınan tedbirlerde son derece titiz bir şekilde uygulanıyor okullarımızda. Öğrencilerimiz maskelerini takıyor. Bu duyarlılık nedeniyle de vatandaşlarımıza müteşekkirim. Yavrularımızın sağlığı bizim için her şeyden daha değerlidir.

Kitap alan öğrencilerden Veysel Erdem ile Sudenaz Temiz de, eğitime verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.