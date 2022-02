Belediye personelinden ‘İyiliği yay’ projesine destek 

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün sosyal medya hesaplarından başlattığı ‘İyiliği yay’ projesine belediye personellerinden de destek geldi.

İyilik hareketine destek olmak isteyen belediye personellerinin kendi aralarında topladıkları para ile yetim çocuklara ulaştırılmak üzere ayakkabı alındı.

Elbistan Belediyesi bünyesinde kurulan ve sivil toplum örgütlerince de desteklenen Can Kulağı Platformu gönüllüleri, ayakkabıları ihtiyaç sahibi yetim çocuklara hediye etti.

Personelinin verdiği anlamlı desteğin kendisini mutlu ettiğini belirten başkan Gürbüz, kentte iyiliği yaymak için çabaladıklarını söyledi.

Belediye başkanı Mehmet Gürbüz konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Geçtiğimiz aylarda tüm dünyanın her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu iyilik adına, ‘iyiliği yay’ etiketi ile bir proje başlattık. Nerede olursa olsun yapılan her iyiliği sosyal medya hesaplarıma taşımaya çalıştım. Bu paylaşım sonrası personellerimiz büyük bir vefa örneği göstererek güzel bir sürpriz yaptı. Sonradan öğrendiğim kadarıyla kendi aralarında para toplayarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ayakkabı alınması için Can Kulağı ekibimize ulaştırmış. Çocuklarımızın yüzündeki o gülümseme beni çok mutlu etti. Personellerime çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak şunu söylemek isterim, Dünya’daki hiçbir çocuğun gülüşü sönmesin” dedi.