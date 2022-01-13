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Belediyede üretim modeli yaklaşık 14 milyon ₺ tasarrufa dönüştü

Elbistan Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘üreten belediyecilik’ modeli sayesinde alt ve üst yapı projelerinde kendi kaynaklarını kullanması, 2021 yılı bütçesine 13 milyon 874 bin 755 lira tasarruf olarak yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ 13.01.2022, 17:56 13.01.2022, 17:58
Belediyede üretim modeli yaklaşık 14 milyon ₺ tasarrufa dönüştü
Belediyede üretim modeli yaklaşık 14 milyon ₺ tasarrufa dönüştü
Belediyede üretim modeli yaklaşık 14 milyon ₺ tasarrufa dönüştü

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ‘az bütçe ile çok iş’ yaptıklarını vurgulayarak, “Kendi öz kaynaklarımızı kullanarak hizmet üretiyoruz” dedi.
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, belediye hizmetlerinde üreten-kendi kendine yeten anlayışın semerelerini toplamaya başladıklarını söyledi.
Kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, az maliyetle çok iş yapmak zorunda olduklarını belirten Başkan Gürbüz, “Şehrimizin gelişimine değer katacak proje çalışmalarına imza atmaya devam ediyoruz. Modern belediyecilik anlayışıyla asfalt, kilit parke ve diğer hizmetler noktasında önemli yol kat ettik” şeklinde konuştu.
2021 yılında, Elbistan Belediyesi’nin vatandaşına sunduğu hizmetlerin finansmanı için paradigma değişikliğine gittiklerini anımsatan Başkan Gürbüz, alt ve üst yapı çalışmalarında da bütçeyi önemli bir yükten kurtardıklarına işaret etti.
Öz kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için efor sarf ettiklerini dile getiren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hangi hizmetten ne kadar tasarruf ve kâr edildiğini de kalem kalem anlattı.
Başkan Gürbüz, şu bilgileri aktardı:
“Kilit parke fabrikamızda 2021 yılında 300 bin m² üretim yaptık. Bu kadar parke taşını piyasadan alsaydık m²’sine 22 ₺ ödeyecektik. Biz, bunu 11 ₺’ye üreterek toplamda 3 milyon 3 bin ₺ tasarruf sağladık.
Yine bir diğer önemli hizmet kolu olan asfaltta da önemli kazanımlar elde ettik. Asfalt plentimizi, modern bir hale dönüştürdük. Bunun sonucunda da piyasa değeri 20 milyon ₺ olan 40 bin ton asfaltı 11 milyon ₺’ye üreterek 9 milyon ₺ paramız kasamızda kaldı. 
İlçemiz genelindeki park ya da mesire alanları için kameriye ve bank üretimini de hizmet alanımızda kendi personelimizle yapma gayreti içinde olduk. 2021 yılında 114 kameriye ve 223 de bank üretimi gerçekleştirdik. Bu iki kalemde de toplam 701 bin 200 ₺ tasarruf ettik.
Belediyemize ait hizmet araçlarının bakım ve onarımının büyük bir çoğunluğunu kendi işçiliğimiz ile yaparak yaklaşık 200 bin ₺ daha az bütçe ayırdık. 
Sıcak karışım asfalta ek olarak kış döneminde kullanılmak üzere soğuk asfalt (roadmix) üretimini de belediyemize ait asfalt plentinde gerçekleştirdik. Piyasa değeri 930 bin ₺ olan soğuk asfaltı (roadmix), asfalt plentimizde 256 bin 445 ₺ ye ürettik ve buradan da 673 bin 555 ₺ tasarruf sağladık. 
Son olarak ürettiğimiz asfaltı, alt yapı yapan kurumlara satışını gerçekleştirerek 710 bin ₺ gelir elde ettik.
Böylece 2021 yılında ürete belediyecilik anlayışımızın toplam tasarruf ve gelir miktarı 14 milyon 584 bin 755 ₺ olarak bütçemize yansıdı.”
İlçenin kalkınmasına dönük bu tür yatırım ve projelere önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Yaklaşık 15 milyon liralık bir rakam, kasamızda kaldı. Bu hizmet profili ile yolumuza devam ederek yeni dönemde de aynı çizgiden şaşmayacağız” şeklinde konuştu.

#Elbistan Belediyesi #Aksu Haber #aksu tv haber
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