Belediyeye ait serada 150 türde binlerce fidan ve çiçek üretimi yapıldı

Elbistan belediyesi bahar ve yaz aylarında şehrin çeşitli noktalarında yaptığı peyzajlarda kullanılmak üzere 150 tür fidan ve on binlerce çiçek üretimi yaptı.



Belediye hizmet alanında oluşturulan yaklaşık bin 500 metre kare serada hazırlıklara başlayan park ve bahçeler müdürlüğü personelleri, toprağa 140 bin tohum ekti.

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Talip Doğan düşük maliyetle şehre yetecek üretim yapıldığına değinerek: “Belediyemize ait bin 500 metre kare alan üzerinde kurulan 3 adet seramızda kendi personelimizle kendi üretimimizi yaptık. Kış ayları boyunca tohumlama ve çelikleme ile üretim yaptık. Kentimizin iklimine uygun türleri seçerek kalıcılığı sağlamaya çalıştık. Şehrimizin girişleri başta olmak üzere, şehir içindeki refüj ve park bahçelerde dikim çalışması yapacağız. Amacımız şehrimizdeki insanlara görsel güzellik sunmak, şehrimizi daha güzel hale getirmektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.