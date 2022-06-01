Bellona 614. Mağazasını Kahramanmaraş’ta görkemli törenle açtı!

Kurdele kesim töreninde konuşan Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, açılışın hayırlara vesile olmasını diledi.

Bellona-İhsan Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Saygılıer, açılışa özel indirim ve kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm vatandaşları Bellona-İhsan Mobilya’ya davet etti.

Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, “ihsan mobilyanın Bellona bayiliğini alması Kahramanmaraş için çok önemliydi, hayırlı olsun!” Dedi.