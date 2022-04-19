“Ben Olsaydım" Bağımlılıkla Mücadele Temalı Çalıştay Düzenlendi
Vali Ömer Faruk Coşkun, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Ben Olsaydım" Temalı Bağımlılıkla Mücadele İl Çalıştayı’na katıldı.
Vali Coşkun ise yaptığı konuşmada “Bireylerin, özellikle de çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak için oldukça önemlidir.
Bugün de gençlerimiz başta olmak üzere; tüm vatandaşlarımızı bağımlılıktan korumak için geliştireceğimiz yöntemler, süreçte yaşayacağımız sorunlar ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla; Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda bulunan kurumlarımızın temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlayacak gönüllülerin katılımıyla, Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz.
İnşallah bu çalıştay ile birlikte bağımlılıkla mücadele kapsamında tespit edilen sorunlara yönelik olarak “Ben Olsaydım” yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz,” dedi.
İki gün sürecek çalıştay, bağımlılıkla ön sıralarda mücadele eden uzmanlar tarafından yapılacak sunumlar ve verilecek eğitimlerle devam edecek.
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