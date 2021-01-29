'Benim Adım Melek' dizisi oyuncuları Kahramanmaraş'ta

TRT 1’de Çarşamba akşamları yayınlanan ‘Benim Adım Melek’ dizisinin ünlü oyuncuları, Kahramnmaraş’ın Başkonuş yaylasını ziyaret etti.

Kar yağışı sonrası eşsiz doğasıyla kış turizminde de önemli bir yere sahip olan Başkonuş yaylası ünlü imleri ağırladı.

Çekimleri Gaziantep’te süren ‘Benim Adım Melek’ dizisinde rol alan; Kutsi, Mustafa Mert Koç, Kadim Yaşar, Rabia Soytürk gibi isimler Başkonuş yaylasını gezdi.