'Benim Adım Melek' dizisi oyuncuları Kahramanmaraş'ta
TRT 1’de yayınlanan dizinin ünlü oyuncuları Kahramanmaraş’ın Başkonuş yaylasını ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2021, 19:50
TRT 1’de Çarşamba akşamları yayınlanan ‘Benim Adım Melek’ dizisinin ünlü oyuncuları, Kahramnmaraş’ın Başkonuş yaylasını ziyaret etti.
Kar yağışı sonrası eşsiz doğasıyla kış turizminde de önemli bir yere sahip olan Başkonuş yaylası ünlü imleri ağırladı.
Çekimleri Gaziantep’te süren ‘Benim Adım Melek’ dizisinde rol alan; Kutsi, Mustafa Mert Koç, Kadim Yaşar, Rabia Soytürk gibi isimler Başkonuş yaylasını gezdi.
2°
açık
Namaz Vakti 29 Ocak 2021
|İmsak
|06:08
|Güneş
|07:31
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:35
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Galatasaray
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|20
|42
|4. Gaziantep FK
|21
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Malatyaspor
|21
|28
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|20
|40
|3. Leicester City
|20
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Everton
|18
|33
|8. Chelsea
|20
|30
|9. Arsenal
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Wolverhampton
|20
|23
|14. Crystal Palace
|20
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|19
|13
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13