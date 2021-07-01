“Benim Güzel Pabuçlarım” ikinci gösterimiyle seyirciyle buluşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Sahne Maraş” tiyatro okulu öğrencileri bir oyunla daha seyirciyle karşısına çıkacak. Oyuncu adayları, hazırlıklarını tamamladığı “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı çocuk oyununu sahneleyecek. Dersu Yavuz Altun'un yazdığı, Kürşat Karaman'ın yönettiği, Osman Doğan'ın genel sanat yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyunu bugün saat 12.00 ve 16.00’da gösterime girecek. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak olan oyunun biletleri de aynı merkezden ücretsiz olarak temin edilebiliyor.