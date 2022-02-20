‘Benim Güzel Pabuçlarım’ seyircilerden tam not aldı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen şubat ayı Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 20.02.2022, 15:14 20.02.2022, 18:32
Sahne Maraş oyuncularının sahnelediği ‘benim güzel pabuçlarım’ isimli çocuk oyunu Necip Fazıl Kültür Merkezinde izleyicilerle buluştu.
Çocukların yoğun ilgiyle takip ettiği tiyatroda şarkılar söylendi, danslar edildi.
Namaz Vakti 20 Şubat 2022
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|39
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|31
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|30
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|24
|28
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|24
|24
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|25
|24
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|24
|22
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|11
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|46
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|42
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|23
|42
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|33
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|25
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|25
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|26
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|23
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|23
|22
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|24
|22
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|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
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|25
|57
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|25
|51
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
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|23
|38
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
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|32
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|31
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|25
|30
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|29
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|26
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|25
|24
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|25
|20
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|25
|20
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|24
|14