Benzersiz lezzet seçenekleriyle maraş dondurması ve tatlıları artık Göksun’da
Dondurma Sektöründe En Modern Usullerle Daima Yenilikleri Benimseyen, Çağın Gereklerine Uygun Şekilde Üretim Yapan Akdo, Benzersiz Lezzet Seçenekleri, Maraş Dondurması Ve Tatlıları artık Göksun'da...
KAHRAMANMARAŞ 26.12.2021, 10:09 26.12.2021, 17:22
Akdo Markası Türkiye’de Ve Dünyada Büyümeye Devam Ederken 14. Şubesini Göksun İlçesine Açarak Damak Lezzetini Göksunlularla buluşturdu.
Açılışa Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü Daire Başkanı Cengizhan Başaran, Göksun Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, Akdo Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Davarcıoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Açılışta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “geleneksel lezzetlerimizin tanıtımında şehrimiz ve ülkemiz için önemli katkıları olan akdo'nun Göksun şubesi açılışını gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
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