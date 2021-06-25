Berber Ahmet Özkömeç, adaylığını açıkladı

Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan seçim için başkanlığa aday olan isimler netleşmeye başlarken, bu kapsamda mesleğin çekirdeğinden yetişen ve şu anda ise Berber Kuaför ve Güzellik Salonlarının malzeme ve dekorasyon tedariki işiyle uğraşan Ahmet Özkömeç, gerçekleştirdiği basın toplantısıyla başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Berber Ahmet Özkömeç, Kahramanmaraş Berber Kuaför ve Güzellik Salonları Odası Başkanlığına adaylığını açıklayan Ahmet Özkömeç, projelerini anlattı.

Toplantıda projelerini tek tek anlatan Özkömeç, birinci ve en büyük hedefinin bir havuz oluşturmak olduğunu dile getirerek, “Bu havuza şahsım, çevrem, durumu iyi esnaflarımız ve bazı üst kurum ve kuruluşlardan elde edilecek maddi destek ile bir birikim yapıp bu birikimle krizde ve normal süreçte durumu zayıf esnafımızı maddi anlamda destekleyeceğiz” açıklamasında bulundu.