Berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu erken başladı
Türk kültüründe önemli yeri olan ve bir gelenek haline gelen "bayram tıraşı" için berber ve kuaförlerin tatlı mesaisi başladı.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2022, 15:14 05.07.2022, 18:37
Türk kültüründe önemli yeri olan ve bir gelenek haline gelen "bayram tıraşı" için berber ve kuaförlerin tatlı mesaisi başladı.
Berber ve kuaförler oluşan yoğunluğa cevap verebilmek için sabahın erken saatlerinde açtıkları iş yerlerinde gecenin geç saatlerine kadar çalışarak müşterilerini bayrama hazırlıyor
Erdi Yüceyıldız Hair Star İşletme Sahibi Erdi Yüceyıldız, Bayrama güzel bir görünümle girmek isteyen vatandaşlarımız tıraş ve bakımlarını son güne bırakmadan randevularını alsınlar” dedi.
Konuşmasının devamında Yüceyıldız, Tüm Vatandaşlarımızı Aile Kuaförü Erdi Yüceyıldız Hair Star’a Bekliyoruz” dedi.
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